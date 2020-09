Vznjak je biranim riječima govorio o argentincu i prozvao ga najvećim u povijesti

Novi veznjak španjolskog nogometnog doprvaka Barcelone Miralem Pjanić (30) u četvrtak je stigao u klub nakon što je dva tjedna mora biti u izolaciji je jer bio zaražen koronavirusom. U prom interval od dolaska na Camp Nou progovorio je o Lionelu Messiju.

“Uvijek sam govorio da je ostvarenje snova igrati s Lionelom Messijem. Svi u Juventusu koji su igrali s njim su mi rekli da je on vanzemaljac. on je poseban i jako sam uzbuđen i nadam se da ću mu moći pomoći da bude bolji nego što već jeste, ali to će biti teško je jer već napravio toliko velikih stvari. On je možda najbolji igrač u povijesti”, kazao je igrač koji je donedavno dijelio svlačionicu s Messijevim najvećim rivalom Cristianom Ronaldom.

Pjanić je ovoga ljeta stigao u Barcelonu iz talijanskog prvaka Juventusa za koji je igrao posljednje četiri sezone.

Argentinska zvijezda priključila se u ponedjeljak u treningu Barcelone u kampu Ciutat Esportiva Joan Gamper, pa se čini da su najbolji igrač današnjice i katalonski gigant izgladili nesporazume nakon što je najavio da nakon 13 godina odlazi iz Barcelone,