Spremaju se velike promjene na Camp Nou

Veliki posao između Barcelone i Juventusa sve je bliže realizaciji. Kako se čini za par dana mogla bi stići potvrda o razmjeni igrača ovih velikana. Miralem Pjanić i desetak milijuna eura trebali bi krenuti prema Cam Nou, a Arthur Melo prema Torinu.

Katalonski Sport se povodom toga pozabavio onime što čeka Ivan Rakitića. A kako se čini vodstvo kluba ne odustaje od ideje da se riješi Vatrenog ovog ljeta, iako je on sam nekoliko puta do sada poručio kako želi ispuniti ugovor do kraja, što znači odigrati još jednu sezonu u dresu Barcelone. U istoj situaciji je i Arturo Vidal.

Rekontrukcija

“Vodstvo planira rekonstrukciju. Klub želi pomladiti prvu momčad te su njihovi transferi u igri. Dolazak Bosanca znači odlazak Rakitića i Vidala, dvojice sjajnih nogometaša, ali za koje u klubu smatraju da je idealno vrijeme za njihove transfere jer im ugovori istječu 20. lipnja 2021. Oni su na Barcinoj transfer listi još od ljeta 2019., ali ih klub nikada nije realizirao. Sve do ove sezone bili su redovito u početnoj postavi, ali to se promijenilo i minutaža im je pala”, piše Sport.

“Zbog svega toga su uznemireni, a Rakitića zanima samo transfer u Sevillu, iako taj klub ne može platiti njegovu odštetu te su stvari dosta komplicirane. Vidal je pak stalno povezivan s Interom te se čini da je njegova budućnost vezana za Italiju. U ovom netipičnom ljetu, kada se istovremeno bore za naslov prvaka i Ligu prvaka, njihova budućnost će biti odlučena”, završavaju.