PJACIN MENADŽER POSLAO PORUKU DEŽURNIM DUŠEBRIŽNICIMA: ‘Bespotrebno se diže panika, sjetimo se što je bilo 1998.’

Slaba minutaža Vatrenog u Njemačkoj zabrinula je nogometnu javnost, ali njegov menadžer im poručuje da nema razloga za paniku.

Veliki nogometni uspon Marka Pjace naglo je zaustavljen 28. ožujka 2017. Hrvatska nogometna reprezentacija tada je igrala prijateljski susret u Estoniji, a u 63. minuti dogodio se kobni trenutak. Pjaca je nezgodno stao i ozijedio koljeno nakon čega je u bolovima iznesen s terena.

Pretragama je utvrđeno da je došlo do puknuća prednjih križnih ligamenata. Svima koji prate sport znaju da je to jedna od najtežih ozljeda i da će oporavak biti dug. Ona je došla u najgorem trenutku, u vrijeme kada je počeo pokazivati da mu je mjesto u Juventusu.





Od tada pa sve do početka studenog Pjaca nije kročio na travnjak, a onda je zaigrao za drugu momčad Juventusa. Nakon sedam mjeseci stanke zaigrao je protiv niželigaša Trina i odmah zabio dva gola. Malo potom u utakmici Primavere sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca srušio je Milan. Ubrzo ga je Max Allegri vratio u prvu momčad, ali nije dobio priliku.

Igra sve manje

U dogovoru s klubom odlučeno je da ode na posudbu u njemački Schalke. Max Allegri teška je srca pustio Pjacu, ali nije imao izbora jer je postalo jasno da mu je potrebna minutaža kako bi se vratio u ritam. Mladi trener Schalkea Domenico Tedesco inzistirao je na dolasku Vatrenog i na kraju mu se želja ostvarila.

U osam utakmica koliko je prošao s njemačkim velikanom Pjaca je tri puta ostao bez minutaže. Debitirao je u utakmici s Leipzigom kada je dobio zadnjih 35 minuta, a dva je puta krenuo od prve minute. U prvenstvenom ogledu S Hannoverom dao je sjajan gol, a potom je startao i protiv Wolfsburga u Kupu. Poslije toga počeo dobivati sve manje prilika. Protiv Stuttgara nije nastupio, s Werderom je odigrao zadnjih 20 minuta, protiv Bayerna je opet ostao na kluipi, da bi s Hoffenheimom opet dobio mrvice. U zadnjoj utakmici i pobjedi nad Leverkusenom ostao je na klupi.

Je li trebao ostati u Juventusu?

Zabrinuo je ovakav trend mnoge nogometne zaljubljenike pogotovo jer se svi nadaju da će Pjaca uhvatiti ritam i biti na raspolaganju Zlatku Daliću na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pitanje je međutim ima li mjesta panici pogovoto jer su neki mišljenja da bi dobio veću minutažu da je ostao u Juventusu. Tamo je nakon Pjacinog odlaska probleme s ozljedama imao Dybala, a poslije njega Mandžukić, Higuain, Bernardeschi i od nešto ranije Cuadrado. No, treba spomenuti da nitko nije mogao znati da će se to dogoditi pa takvi zaključci zvuče promašeno.

“To je tu kod nas lokalno dizanje panike i naše viđenje stvari. On je u Schalkeu dobio određenu minutažu. Očekivalo se nešto više, međutim on je došao u momčad koja se bori za mjesto u Ligi prvaka. Imaju i oni dosta jak roster. Ukrajinski reprezentivac Konopljanka, koji je dosta dobar igrač i ima određeni rejting, isto nije ulazio npr. zadnje dvije utakmice. Marko je u svakom slučaju skupio minutažu i sada govoriti da bi imao veću da je ostao u Juventusu… Sve stvari koje su se dogodile nakon njegovog odlaska nisu se mogle predvidjeti. Riječ je o ozljedama. Po meni njegov odlazak u Schaleke nije niti malo promašaj. Ima još dosta utakmica do kraja. Druga stvar, nije rečeno da on mora igrati sve utakmice u prvih 11 već da ima određenu minutažu da može uloviti nekakvu formu”, započeo je razgovor za Net.hr Pjacin menadžer Marko Naletilić.

Usporedba s 1998.

“Mi stalno govorimo ‘da naši igrači budu spremni za Svjetsko prvenstvo’, a zaboravljamo da je njima nakon sezone potreban odmor i da onda postoje pripreme gdje se definitivno brusi forma. Jer, nije garantirano da će igrač koji je odigrao dobro kraj sezone i nakon kratkog odmara odradio pripreme biti odličan na SP-u. Ako se sjetimo 1998., naši veliki igrači do tada nisu imali neku veliku minutažu u klubovima. Od Prosinečkog, Bobana, Asanovića posebno, a odigrali su fenomenalno. Tako da to ne može isključivo biti indikator kako će se netko odigrati Svjetsko prvenstvo u odnosu nan zadnja dva-tri mjeseca u tekućoj sezoni”, smatra Naletilić i nastavlja.

“Dakle, nije poanta da sad netko ne treba nikako igrati da bi bio svjež na SP-u. Hoću reći da ne mora Marko Pjaca igrati sve utakmice u prvih 11 da bi mogli kazati kako će biti dobar na tom natjecanju. Može biti upravo suprotno, da ima određenu minutažu i dođe ponovo u nogometni ritam, a da nema svježinu za Svjetsko prvenstvo. Ali kažem, postoje pripreme i tu će se se odrediti tko će biti prvotimac. A ovo sad što se diže panika…ja ću dizati paniku malo kasnije ako bude potrebno, a za sada pustimo dečka neka tamo radi, neka se nameće. Trener ga je strahovito htio. Znači ne sjećam se kad sam vidio toliku želju nekog trenera za igračem u tako direktnom razgovoru s njim kao što je pokazao Domenico Tedesco. S druge strane on je u zadnjoj utakmici promijenio sustav igre gdje nije igrao s krilima, nego s dvije robusne špice. Dobio je utakmicu 2:0 i OK, to je njegova primarna zadaća. Schalke želi ući u Ligu prvaka”, kazao je Pjacin menadžer te je poentirao.

Bez drame

“Prema tome ne može se reći da je Schalke isključivo poligon za vraćanje nekog igrača u formu. Naravno da nije. Nisam zabrinut zbog njega. Najvažnije mi je da je zdrav i da vrati samopouzdanje, ne mislim samo na utakmice nego i na osjećaj u koljenu. Bitno je da nema straha od koljena. Za to sve skupa treba vremena. Može se on fizički pripremiti, ali sigurno da postoje još nekakvi tragovi od te cijele traume koju je prošao. Ono što je jako bitno je to kako je odigrao to što je igrao, a po meni je odigrao stvarno dobro. Imao je jednu asistenciju, prethodnu utakmicu dobio je 20 minuta i bio je jako dobar, zabio je i jedan krasan gol. Kad god igra napravi nešto. To je indikativno za reprezentaciju i njegov eventualan nastup na Svjetskom prvenstvu. Može ući u igru i napraviti nešto. Ja sam optimističan oko Schalkea i mislim da je prerano za nekakve zaključke. Jako su ga htjeli i nije bilo niti jednog parametra zbog kojeg ih se trebalo odbiti u trenutku kad je išao tamo. Ne vidim u ovom trenutku ništa dramatično”, završio je Naletilić.