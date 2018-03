PJACA ODUŠEVLJEN POVRATKOM MEĐU VATRENE: ‘To je možda i najljepša stvar u nogometu, nema veće časti’

U prošlogodišnjoj prijateljskoj utakmici protiv Estonije Pjaci stradalo je koljeno i od tada nije bio među Vatrenima.

Nakon oporavka od teške ozljede koljena Marko Pjaca napokon je na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću te se trenutno s Vatrenima nalazi u SAD-u gdje će Hrvatska igrati s Peruom i Mekiskom.

“Koljeno je dobro, dobro se osjećam i to je trenutačno najvažnije. Nastojim skupiti što više minuta te biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu. Jako je lijepo opet biti s reprezentacijom, to je možda i najljepša stvar u nogometu – predstavljati svoju zemlju. Uvijek mi je čast i zadovoljstvo doći na reprezentativno okupljanje”, poručio je Pjaca putem službene stranice HNS-a. Osvrnuo se potom na nadolazeće susrete, ali i one u lipnju s Brazilom i Senegalom.





“Bitni su nam susreti s neeuropskim momčadima, s obzirom da smo Island dovoljno dobro upoznali u nedavnim kvalifikacijskim okršajima. Želimo se dodatno uigrati, izvući pritom dobar rezultat – to nam je važno za samopouzdanje – a igrači koji manje igraju u klubovima žele veću minutažu”, rekao je Pjaca pa je prokomentirao suparnika na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

“Definitivno nije laka skupina, imamo dosta teške suparnike. Nema se što posebno reći o Messijevoj Argentini, oni su nam vjerojatno najopasniji suparnik. Nigerija je mlada momčad i nikad se ne zna što od njih očekivati, a Island je bio prvi u našoj kvalifikacijskoj skupini. No, vjerujemo u sebe i cilj nam je proći skupinu”, završio je krilni napadač.