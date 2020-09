PJACA I BADELJ DOBIVAJU SLAVNOG SUIGRAČA: Kontroverzni napadač odabrao gdje će nastaviti karijeru

Brescija mu je zabranila ulazak u trening kamp i raskinula ugovor

Kontroverzni talijanski napadač Mario Balotelli (30) korak je do prelaska u redove Genoe, čiji dres nose hrvatski nogometaši Marko Pjaca, Milan Badelj i Petar Brlek. Balotelli je prošlu sezonu proveo u Bresciju, no vodstvo kluba mu je zatvorilo vrata. I to doslovno.

Nakon što se bez objašnjenja nije pojavio na nekoliko treninga, Brescija mu je zabranila ulazak u trening kamp i raskinula ugovor.

Nagađalo se kako bi bivši talijanski reprezentativac sreću mogao potražiti u inozemstvu, međutim SportItalia je objavila kako će njegov idući klub biti Genoa. U izvještaju se tvrdi kako je postignut dogovor i kako je potpisivanje ugovora tek formalnost.

Balotelli je igrao za milanski Inter, Manchester City, Milan i Liverpool, no posljednjih godina je njegova karijera u silaznoj putanji. Nosio je i dres Nice, te Marseillea.

Za talijansku reprezentaciju je upisao 36 nastupa i postigao 14 golova.