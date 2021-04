PITANJE NA KOJE SVI ŽELE ZNATI ODGOVOR: Ibrahimović otkrio pravi razlog zbog kojeg tako dugo igra vrhunski – ‘Stvar je samo u ovome’

Zlatan i dalje igra sjajno u klubu, ove sezone zabio je čak 17 golova u 25 utakmica

Legendarni švedski nogometaš i reprezentativac, Zlatan Ibrahimović, prije nekoliko dana potpisao je novi ugovor s Milanom i to u 40. godini života. Zlatan je dokazao kako mu ne pada napamet prekidati karijeru i u Milanu će ostati još barem godinu dana, a vjerojatno i u reprezentaciji Švedske.

Zlatan i dalje igra sjajno u klubu, ove sezone zabio je čak 17 golova u 25 utakmica, a vjerojatno bi i više da nije često bio pod suspenzijama i ozljedama.

Svi se pitaju kako je moguće da Zlatan tako dugo igra vrhunski nogomet, u čemu je točno tajna.

“Ako je netko sumnjao u mene kada sam dolazio, mislim da sam dokazao da godine nisu važne. Sve je u mentalitetu. Uvijek sam se želio dokazivati i dati najbolje od sebe. Osjećam se dobro fizički i mogu i dalje raditi stvari koje najbolje znam”, pojasnio je Zlatan i onda nastavio…

“Pokušavam pomoći svima i motivirati ih kada je to potrebno. Kada vidim kako mladi igrači napreduju, to mi samo daje dodatni adrenalin. Tako je od prvog dana kada sam se vratio pa sve do danas. Vidio sam napredak kod svakog igrača”, objasnio je stasiti centarfor Milana.

