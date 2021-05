PIRLO UVJEREN DA ĆE OSTATI TRENER JUVENTUSA, NO JAKO BRZO BI MOGAO DOBITI ‘PEDALU’: Zna se i tko će ga naslijediti

Juventus je potpuno podbacio u ovoj sezoni i opasno mu ‘visi’ plasman u Ligu prvaka

Momčad talijanskog velikana Juventusa u srijedu je osvojila Kup i nakon te velike pobjede trener “Stare dame” Andrea Pirlo izjavio je kako je uvjeren da će voditi momčad iz sljedeće sezone.

JUVENTUS SVLADAO PAŠALIĆEVU ATALANTU I OSVOJIO TALIJANSKI KUP: Chiesa donio Staroj dami novi trofej

U talijanskom velikanu Juventusu ovu sezonu neće pamtiti po dobrome. Prvo su iz Lige prvaka ispali vlo rano, već u osmini finala, a nakon oga nisu uspjeli obraniti naslov u talijasnkoj Seriji A, kojom su dominirali u posljednjem desetljeću i pretpostavljalo se da će nakon ove sezone Pirlo dobiti otkaz, no on očito ne smatra da će doći do takvog raspleta i uvjeren je da je njegov posao siguran.

No, prema informacijama koje je u četvrtak objavio Tuttosport, Pirlo bi se mogao jako razočarati.

Znaju tko će ga naslijediti

Talijanski medij javlja da čelnici Juvea još uvijek razmišljaju o njegovoj budućnosti i da će odluku objaviti u sljedeći ponedjeljak.

Ako Juve odluči raskinuti s Pirlom, već imaju dvije potencijalne zamjene, a to su njihov legendarni bivši igrač i sadašnji trener Real Madrida Zinedine Zidane te bivši trener “Stare dame” Max Allegri.