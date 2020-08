Hrvatski trener Igor Tudor prošlog petka je napustio klupu splitskog Hajduka nakon što je odlučio prihvatiti ponudu novog trenera Juventusa Andree Pirla da mu se u Italiji pridruži kao pomoćnik u stručnom stožeru.

[VIDEO] TUDOR DOČEKAN KAO ZVIJEZDA U JUVENTUSU: Pogledajte kako su reagirali navijači kad su ga vidjeli

Pirlo je na klupi Juvea naslijedio Maurizia Sarrija, koji je dobio otkaz na kraju prošle sezone, i posao u Staroj dami, čija je igračka legenda, bit će mu prvi trenerski na velikoj sceni.

Andrea Pirlo 41 yrs old

Igor Tudor 42 yrs old

Roberto Baronio 43 yrs old

Young coaches at the command of the Old Lady. pic.twitter.com/Bb61g7SNIo

— Around Turin (@AroundTurin) August 18, 2020