Slavni branič Barcelone i jedna od klupskih ikona, 33-godišnji Gerard Pique, progovorio je za najtiražniji katalonski list La Vanguardiju u kojemu je žestoko kritizirao klupsko vodstvo.

Iza Barcelone je jako turbulentno ljeto. Prvo je nakon katastrofalne prošle sezone otkaz dobio trener Quique Setien, a zamijenio ga je Ronald Koeman, a nakon toga je najveća zvijezda Barce i ponajblji svjetski nogometaš Lionel Messi pokušao aktivirati klauzulu u svojem ugovoru i besplatno otići iz kluba.

Klub protiv zvijezda

Tijekom ljeta u Barci je došlo do skandala nakon što je otkriveno da je direktor Barce Jaume Masferre angažirao kompaniju koja je na društvenim mrežama objavljivala diskriminirajuće informacije o igračima svoje momčadi, kako bi ih ocrnila dok su ulazili u sukobe s Upravom.

“Barbarski je to što je klub trošio novac kako bi nas kritizirali. On (Masferre) još uvijek radi u klubu i to je jako bolno”, rekao je Pique.

‘Sve bi bilo drugačije da sam ja predjednik’

Nogometaši katalonskog kluba pristali su na smanjenje plaće zbog koronakrize, a sada je očito da je taj novac u konačnici korišten protiv njih, smatra Pique.

“Od nas su tražili da smnjimo plaće pa su onda taj novac trošili protiv nas i to je skandalozno. Predsjednika sam pitao kako se to moglo dogoditi i odgovorio mi je da nije znao za to. Ja sam mu vjerovao, ali vidim da je čovjek koji je radio taj prljavi posao i dalje pri vrhu klupske hijerarhije, a to ne mogu shvatiti”, komentirao je pa se osvrnuo na krizu u klubu kada je Messi htio otići:

“Da sam ja na mjestu predsjednika, sve bi bilo drugačije i učinio bih sve da za držim Lea, ne bih dopustio da dođe do takvog raskola. Po njemu bi se trebao zvati stadion Nou Camp, moramo ga čuvati. Kad se to sve događalo nisam previše razgovarao s Messijem jer sam mislio da je to osobna odluka, ali nazvao sam ga i rekao mu: ‘Izdrži još godinu dana, Leo, doći će novi ljudi’.”

Piqué: "Messi? I asked him to hold on. The Camp Nou has to bear his name." pic.twitter.com/A91aa1mBU6 — barcacentre (@barcacentre) October 23, 2020

Messi je Barceloni poslao svoj zahtjev burofaxom, uslugom za siguran prijenos podataka, a Pique kaže da mu je ta cijela piča poprilično šokantna.

“Nije mi jasno kako se klub doveo u stanje da mu najbolji igrač ikada pošalje poruku da želi otići zbog toga što ga nitko u klubu ne sluša. Što u Upravi događa? Messi zaslužuje sve, a ne takav odnos. Ja ne mislim da igrači moraju voditi glavnu riječ, ali ovo je bio znak da klub ne funkcionira dobro. U uređenom klubu predsjednik je glavni, a ispod njega je trener pa onda tek igrači, ali hijerarhija u Barceloni je narušena i ne zna se tko je glavni”, zaključio je.