Nogometaši AC Milana upisali su novu pobjedu u talijanskom prvenstvu nakon što su u nedjelju u 6. kolu u gostima dobili Udinese s 2-1. Milan je na vrhu tablice s pet pobjeda i jednim remijem.

[VIDEO] IBRAHIMOVIĆ MAJSTORSKIM POTEZOM DONIO POBJEDU MILANU: Rebić se vratio i zakuhao situaciju za Zlatanov gol

Bila je to utakmica u kojoj je ponovno briljirao Zlatan Ibrahimović, a nakon više od mjesec dana pauze zbog ozljede lakta na teren se vratio hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić, koji je ušao u igru u 71. minuti.

Milan je poveo u 18. minuti, a pogodak je namjestio Zlatan Ibrahimović. On je odlično uštopao dugački pas upućen u 16-erac i potom je dao povratnu loptu za Francka Kessiéja, koji trese mrežu. Domaćini su izjednačili iz penala, kojeg je 48. minuti realizirao Rodrigo De Paul.

No, u 83. minuti ponovno na scenu stupa Ibrahimović. Rebić je oštro ubacio u peterac protivnika, loptu je neuspješno pokušao izbaciti branič Udinesea Sebastian De Maio, ali ona je otišla okomito i Ibrahimović je u padu preko glave zatresao mrežu.

Nakon utakmice oglasio se trener Milana Stefano Pioli te je nekoliko riječi posvetio hrvatskom reprezentativcu. Vatreni je ozlijedio je lakat 27. rujna u utakmici protiv Crotonea i ovo su mu bile prve minute na travnjaku od tada.

Zlatan Ibrahimovic.

4 caps in Serie A.

Brace vs Bologna ⚽️⚽️

Brace vs Inter ⚽️⚽️

Brace vs Roma ⚽️⚽️

Goal + assist vs Udinese ⚽️⚽️

He’s 39 years old.

He also had Covid in September.

AC Milan signed him for free 11 months ago. They’re now leading the league.@Ibra_official 🤴🏻

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2020