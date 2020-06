PILOT HELIKOPTERA U KOJEMU JE TRAGIČNO POGINUO KOBE BRYANT BIO JE DEZORIJENTIRAN: Pojavile su se nove informacije o nesreći

Legendarni američki košarkaš Kobe Bryant poginuo je u siječnju ove godine u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

ON IH JE OBOJICU JAKO DOBRO POZNAVAO: Phil Jackson objasnio zašto je Kobe Bryant bio veći čovjek od Jordana

S Bryantom je bila i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore, a poginulo je svih devetero osoba koje su se nalazile u helikopteru. Bryantovi su s još sedmero ljudi putovali na košarkaški turnir za djevojčice na kojem je Gianna trebala nastupiti.

Nakon tragične nesreće pokrenuta je istraga koja je trebala otkriti što se točno sve dogodilo i zašto se helikopter zabio u planinu, a sada su istražitelji Nacionalnog odbora za sigurnost u prometu otkrili da je pilot helikoptera Ara Zobayan bio dezorijentiran u trenutku pada, prenosi ESPN.

On je u razgovoru s kontrolom leta rekao da se penje na visinu od 1220 metara kako bi došao iznad oblaka, no zapravo je tada već padao prema brdu u koje se u konačnici zabio.

U izvješću istražitelja stoji kako je pilot najvjerojatnije krivo procijenio putanju helikoptera, što je moguće ako postane dezorijentiran zbog slabe vidljivosti, što je bio slučaj na dan tragedije jer je u Calabasasu tada bila gusta magla.

The pilot of the helicopter that crashed in thick fog, killing Kobe Bryant and seven other passengers, reported he was climbing when he actually was descending.https://t.co/l1Q0IXauEz

— KOMO News (@komonews) June 18, 2020