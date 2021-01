PILIĆ: ‘FEDERER VIŠE NIJE U KONKURENCIJI ZA NAJBOLJEG U POVIJESTI’; Evo tko se sada nalazi u toj utrci

Pilić misli da Đokovićevi pothvati ne zauzimaju dosta prostora na zapadu

Bivši hrvatski izbornik Nikola Pilić nedavno je govorio na temu utrke veličanstvene trojke svjetskog tenisa te je pomalo iznenadio izjavom koju prenose zapadni mediji.

“Federer više nije u konkurenciji za najboljeg u povijesti. Sad se ta bitka odnosi na duel između Nadala i Đokovića“, izjavio je Pilić, osvajač Davis Cupa 2005. godine.

Trka je pala na samo dva imena

“Teško je zamisliti Federera kako osvaja još jedan ili dva Grand Slam turnira. Ne kažem da on to ne može, ali jako teško. Jer on sad s 39 godina ima jedan sjajan val mladih igrača s kojima se mora boriti, a tu su Zverev, Medvedev, Thiem“, rekao je Pilić i zaključuje:

“Po mom mišljenju, trka za najboljeg svih vremena spala je samo na dva imena.”

Pilić također misli da Đokovićevi pothvati ne zauzimaju dosta prostora na zapadu.

“Zanemaruju broj tjedana provedenih na prvom mjestu, a Novak će taj broj srušiti, izvjesno je. Ako imate jednog igrača koji je proveo 300 i više tjedana na prvom mjestu, zar to nije veliki uspjeh.”