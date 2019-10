BOKSAČKI TRENER PIJETRAJ TEŠKO OPTUŽIO MIRKA CRO COPA: ‘Poslao mi je ljude s pištoljima na vrata’

Njihov sukob vuče se s početaka Cro Copove karijere

Bivši izbornik hrvatske boksačke reprezentacije Leonard Pijetraj gostovao je u Podcast Inkubatoru. Tim je povodom progovorio među ostalim o suradnji s Mirkom Flipovićem.

“Daj da riješimo Mirka i njegove gluposti koje je tu pričao i neću ga više spominjati”, počeo je Pijetraj.

‘Precijenio ga’

“Precijenio sam ga, Mislio sam da je dovoljno zreo da sasluša realnost. Nije bio za boks. Nije bio zreo jer psihološki nije mogao podnijeti takvu borbu. Imao je strašne predispozicije, ali nije bio za to. Puno je bolji bio za kickbox i MMA. Nisam imao zle namjere, ali onda je on iznio uvrede koje mu uopće nisu bile potrebne. Kaže da sam ja imao pet mečeva. Imao sam ih 150, ali ne u boksu. Mene nikad nitko nije iznio iz ringa van. Tko mi pokaže takvu snimku, ja mu dajem sve što imam“, dodao je i nastavio.

“On je kod mene došao sa zabijenom nogom od Branka Cikatića u dupetu. Kod mene su ga svi tukli, ali je svejedno postao najbolji boksač u Hrvatskoj. Ako me naljuti, sve snimke koje dokazuju koliko je loše boksao stavit ću na YouTube”, poručio je.

‘Složio im priču’

“Mirko meni kaže da sam ja lokalni trener, provincijalni… Jedini pravi K1 koji je osvojio osvojio je sa mnom u Pragu. Nakon toga je rekao da se neće više boriti. Rekao mi je da sam u kombinaciji ako bude Japan ili nešto drugo. Orsat mu je sredio veliki meč i on me nazvao i rekao da radi sa Žižom i da će ići tamo odraditi s njim jer će izgubiti meč pa nema smisla da idem s njim. Ja sam rekao da je to u redu. Kasnije je pobijedio Mikea Bernarda. Ja ga zovem da ga pitam što ćemo, a on mi kaže da više nema ništa sa mnom. I dobro, ja sam ga pustio. Nikad ga nisam tužio”, rekao je Pijetraj i nastavio.

“Poslije je poslao ljude kod mene s pištoljima da mi skinu dug. Nakon par rečenica vidjeli u čemu je stvar i bilo im je neugodno. On je njima složio priču. Ja nikoga nisam tjerao da dođe kod mene pa nisam niti njega. On kaže da kao trener ne naplaćuje nikome ništa, a naravno da ne naplaćuje kad ti momci jako slabo zarađuju. Ali im naplaćuje tako da ga moraju hvaliti u nebesa. Svaka mu čast na svemu u karijeri, ali on nije bio za boks“, poručio je među ostalima.

VIDEO OD 1:30:00

Cro Cop je ranije govorio o Pijetraju od 2:54:20