Hrvatski košarkaš Dario Šarić propustio je još jednu utakmicu svojih Phoenix Sunsa koji su pretrpjeli uvjerljiv 101-123 poraz na gostovanju kod New Orleans Pelicansa. Osam domaćih igrača postiglo je dvoznameknast broj koševa, a najviše Zion Williamson 28 te Brandon Ingram 23. Kod Sunsa najbolji je bio Devin Booker sa 25 ubačaja. Šarić, koji je posljednju utakmicu odigrao još 11. siječnja, bi se mogao vratiti u momčad Sunsa u petak kada se ona vrati kući za dvoboj protiv Detroit Pistonsa.

SJAJNI ZUBAC ODUŠEVIO U POBJEDI CLIPPERSA: Odigrao je utakmicu za pamćenje i postavio rekord, pogledajte čime je oduševio Amerikance

Sunsi su sada šesti na Zapadu s omjerom 11-9, dok su Pelicansi 14. sa 8-12.

Zion Williamson scored 28 points as the host New Orleans Pelicans defeated the Phoenix Suns 123-101 on Wednesday night.​ https://t.co/vM9Q9BG0Cb

— Reuters Sports (@ReutersSports) February 4, 2021