PETRA MARTIĆ OSVOJILA SVOJ PRVI WTA NASLOV: Hrvatska tenisačica fantastičnim preokretom stigla do rezultata karijere

Početak susreta nije obećavao jer je Martić nakon tek nešto više od 20 minuta gubila sa 0-5

Hrvatska tenisačica Petra Martić pobjednica je WTA turnira u Istanbulu, ona je u finalu svladala Čehinju Marketu Vondrousovu sa 1-6, 6-4, 6-1 za sat i 49 minuta igre. Za 28-godišnju Martić ovo je prvi WTA naslov u karijeri do kojega je stigla u svom trećem finalnom nastupu.

Početak susreta nije obećavao jer je Martić nakon tek nešto više od 20 minuta gubila sa 0-5 uz čak tri izgubljena servisa. No, u šestoj je igri susreta oduzela servis suparnici, pa iako to nije utjecalo na rasplet prvog seta, imalo je utjecaja na ostatak dvoboja. Naša je igračica, doduše izgubila i svoj četvrti servis-gem u meču te tako izgubila prvu dionicu sa 1-6, ali je poečla mnogo bolje igrati na servis suparnice.

Tri breaka

Drugi je set započeo s tri uzastopna “breaka”, a dva je ostvarila Martić koja je tako povela sa 2-1, da bi potom iz šestog pokušaja naša predstavnica napokon osvojila gem na svom početnom udarcu i to bez izgubljenog poena za 3-1. Martić više nije gubila servis do kraja dvoboja iako je u drugom setu bila suočena s još šest “break-lopti”, po tri kod vodstva 3-2 i kod servisa za set kod 5-4. U toj drugoj situaciji Vondrousova je imala 0-40, no Martić je osvojila pet poena zaredom i poravnala rezultat u susretu.

U trećem setu Vondrousova je dobila prvi gem na svom početnom udarcu, a onda je uslijedila nezaustavljiva serija Martić koja je osvojila šest igara zaredom za naslov.

Mlada, 19-godišnja Vondrousova je tako ostala na jednom osvojenom WTA naslovu, onom u Bielu 2017.

FINALE:

PETRA MARTIĆ (HRV/6) – Marketa Vondrousova (Češ) 1-6, 6-4, 6-1