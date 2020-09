PETRA MARTIĆ IZBORILA DRUGO KOLO ROLAND GARROSA: Najbolja hrvatska tenisačica za manje od dva sata svladala Japanku

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA – 17.) plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa pobijedivši u utorak Japanku Misaki Doi (WTA – 80.) sa 7-6 (2), 7-5 nakon jednog sata i 48 minuta igre.

DONNA VEKIĆ ISPALA S ROLAND GARROSA: Napravila je čak 34 neprisiljene pogreške i izgubila od rumunjske kvalifikantice

Martić će ime suparnice u drugom kolu saznati kasnije večeras, a to će biti pobjednica dvoboja između Francuskinje Pauline Parmentier (WTA – 164.) i Ruskinje Veronike Kudermetove (WTA – 42.).

13th seed Petra Martic grinds out a tough win over Misaki Doi, winning 76 75.

A quarterfinalist last year, she'll face either Parmentier or Kudermetova in 2R. #RG20 pic.twitter.com/8yFJRKDhiu

— WTA Insider (@WTA_insider) September 29, 2020