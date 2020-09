PETRA MARTIĆ IZBORILA 3. KOLO US OPENA: Hrvatica u dva seta nadigrala Ukrajinku Bondarenku

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u 3. kolo US Opena pobjedom protiv Ukrajinke Katarine Bondarenko sa 6-3, 6-4.

Nakon velike borbe protiv Čehinje Tereze Martincove u prvom kolu, koja je obilovala pogreškama s obje strane, Martić je u drugom dvoboju odigrala kvalitetnije.

Ponovo je imala problema s realizacijom break lopti, propustivši čak 12, no smanjila je neprisiljne pogreške i imala bolju realizaciju prvog servisa.

She makes the third round of the @usopen for the second year in a row 👏

Petra Martic claimed a straight sets win over Bondarenko –> https://t.co/0MIyOpmLMj pic.twitter.com/FHikNX9jVz

