PETORICA HRVATA NASTUPILA JEDAN OSIGURAO DRUGU VOŽNJU: Daniel Yule s najboljim vremenom čeka veliki rasplet u Chamonixu

Švicarski skijaš Daniel Yule imao je najbolje vrijeme (47.81) prve vožnje slaloma za Svjetski kup u francuskom Chamonixu, a od petorice hrvatskih predstavnika u drugu se vožnju plasirao samo Elias Kolega osvojivši 16. mjesto sa zaostatkom 1.57 sekundi za vodećim.

Filip Zubčić je za Yuleom zaostao 2.59 sekundi, što mu je bilo dovoljno za 38. mjesto. Zaostatak Mateja Vidovića bio je 4.08 sekundi, što je bio 46. rezultat prve vožnje.

Treći put bez plasmana

Istok Rodeš je treći put na posljendnjih pet slaloma za Svjetski kup ostao bez plasmana, a u Chamonixu nije stigao do prvog prolaznog vremena. Gotovo na istom mjestu je kolac nagazio i Samuel Kolega te se i on našao među 18 skijaša koji nisu stigli do cilja.

Među onima koji nisu završili prvu vožnju bio je i vodeći slalomaš i skijaš u ovoj sezoni, Norvežanin Henrik Kristoffersen, koji je pregazio kolac nekoliko vrata prije cilja.

Francuz Noel Clement je imao drugo vrijeme, a za vodećim Yuleom je zaostao za 24 stotinke sekunde. Treći je bio Talijan Stefano Gross (+0.47), a četvrti Francuz Alexis Pinturault (+0.48).