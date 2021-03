Samo nekoliko minuta nakon što je zabio nestvaran pogodak za 1.1 na Parku prinčeva, Lionel Messi imao je veliku priliku dovesti Barcelonu u vodstvo. Sudac Anthony Taylor u prvoj minuti sudačke nadoknade pokazao je na bijelu točku zbog prekršaja na Griezmannu.

Argentinac je uzeo loptu i stavio na bijelu točku. međutim Keylor Navas pročitao je njegove namjere i spasio Francuze. Messijev udarac s bijele točke pogledajte ovdje.

Bio je to Messijev prvi nerealizirani penal u Ligi prvaka od veljače 2015. kada nije uspio zabiti Manchester Cityju. Prije toga zabio je svaki put.

2015 – Lionel Messi has failed to score a penalty attempt in the UEFA Champions League for the first time since February 2015 against Manchester City, having scored each of his previous eight spot kicks in the competition before today. Uncharacteristic. pic.twitter.com/UzeS1hFFkM

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021