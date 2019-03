PESIMISTIČNI KRAJAN NIJE SKRIVAO BRIGU OKO ŽDRIJEBA I FORME ĆORIĆA I ČILIĆA: ‘Naravno da nismo bili zadovoljni ždrijebom!’

Hrvatski teniski savez (HTS) u Zagrebu je održao konferenciju za novinare

U prostorijama Hrvatskog teniskog saveza (HTS) u Zagrebu održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljen skori početak prodaje ulaznica za završni turnir Davis Cupa, koji će se u studenome održati u Madridu.

Hrvatska je u novom formatu Davis Cupa ždrijebana u skupinu s domaćinom Španjolskom i Rusijom, a plasman dalje ostvarit će pobjednik skupine i dva drugoplasirana sastava s najboljim učinkom iz šest grupa.

Željko Krajan, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja brani naslov pobjednika i postavljena je za drugoga nositelja, kazao je da igrači nisu bili presretni sa ždrijebom.

‘Nismo otvarali šampanjac nakon ždrijeba’

“Naravno da nisu bili sretni, nismo otvarali šampanjac, dobili smo domaćina Španjolsku i najjaču reprezentaciju iz treće jakosne skupine Rusiju. Borit ćemo se, probat ćemo biti prvi, imamo i mi našu snagu, a skupina je stvarno vrlo jaka. No, nisu ni Španjolci ni Rusi presretni s nama. Mene osobno ne bi začudilo da pobjednik bude reprezentacija koja je zauzela drugo mjesto u skupini u prvom krugu. Ima tu prostora i izgubiti neki meč i proći”, kazao je Krajan o natjecanju koje će se održati od 18. do 25. studenoga u Madridu.

“Natjecanje je tako da smo godinu dana aktualni prvaci, u novom sustavu ne možeš ispasti u prvom kolu. Možemo se nadat da ćemo u studenome imati sve igrače na okupu, svu petoricu zdrave i motivirane, a krug bi se mogao i proširit s neki igračima koji već sada zavrjeđuju poziv”.

Krajan nije zabrinut ni što trenutačna forma dvojice najboljih igrača Marina Čilića i Borne Ćorića nije zavidna.

‘Činjenica je da ni Marin ni Borna nisu u nekoj formi’

“Ma, daleko je studeni, ali činjenica je da ni Marin ni Borna nisu u nekoj formi. Marin je imao tešku prošlu sezonu, znamo svi koliko je želio osvojiti Davis Cup i to ga je vjerojatno ispraznilo, pogotovu emotivno. Bornu čeka teška sezona jer mora potvrditi sve one izvrsne rezultate od lani i to će biti i psihički teško za njega. No, vjerujem da u studenome neće nedostajati motiva ni forme kod obojice, samo da ih ozljede zaobiđu. Tvrda podloga u Madridu čak odgovara obojici.

Malo je čudno jer smo lani sva tri domaća meča u Davis cupu igrali na zemljanoj podlozi, ali iz razloga što ta podloga nije odgovarala našim suparnicima, sumnjam da bi zemlja bila prvi izbor i kod Marina i kod Borne”, nastavio je Krajan, koji je potom upitan zbog čega se na ATP Touru ne oformi jedan potpuno hrvatski par s obzirom i da Nikola Mektić, Mate Pavić, Ivan Dodig i Franko Škugor igraju s inozemnim partnerima.

“Naravno da bi bilo puno lakše s jednim hrvatskim parom, ali ne možemo igračima s kim će igrati. Sezona je več počela, a svakom od naših igrača je prvi cilj renking, skupljanje bodova i što bolji plasman. I dosad nismo imali čisto naš par na Touru, a imali smo odlične rezultate u Davis Cupu”, zaključio je Krajan.