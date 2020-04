PERNAR ODUŠEVLJEN LOVRENOM: Vatreni podržao njegovu poruku, a on poručio; ‘Hvala što si stao na stanu istine!’

Pernar je napisao “Uvijek za slobodu izbora i protiv toga da cijepljenje bude obavezno. Zato sam trn u oku svim mainstream medijima i njihovim sponzorima”, na što mu je proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren izrazio podršku

Hrvatski političar Ivan Pernar veliki je protivnik obveznog cijepljenja djece, a na društvenim mrežama neprestano objavljuje razne poruke o toj, ali i brojnim drugim temama.

PERNAR KRITIZIRA MJERE IZOLACIJE I PREDLAŽE: ‘Stari i bolesni u selektivnu karantenu, mladima normalan život’

Pernar je tako napisao “Uvijek za slobodu izbora i protiv toga da cijepljenje bude obavezno. Zato sam trn u oku svim mainstream medijima i njihovim sponzorima”, na što mu je proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac i član Liverpoola Dejan Lovren u komentarima emotikonima izrazio podršku.

Alternativne metode

Pernar se pohvalio time na Instagramu i objavio sliku na kojoj se vidi taj komentar Vatrenog i stavio opis: “Hvala ti što si stao na stranu istine.”

Pernar je krajem ožujka ustvrdio i kako su njegove preporuke o učinkovitosti vitamina C u borbi protiv virusa dobile potvrdu u New Yorku, žarištu krize koronavirusa u SAD-u.

DOK MEDICINARI PADAJU S NOGU U RATU S COVIDOM, PERNAR I DALJE TUPI O VITAMINU C: Saborskim zastupnicima je dosta, evo što su mu rekli

“Bio sam prozivan nadriliječnikom, šamanom jer sam preporučivao vitamin C za liječenje respiratornih bolesti, članak u New York Postu govori da u tamošnjoj bolnici oboljele od koroanavirusa tretiraju vitaminom C zbog izvještaja da je to pomoglo u Kini”, pohvalio se Pernar i izazvao niz osuda kolega.