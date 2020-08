Hrvatski nogometaš Ivan Perišić trenutno je igrač njemačkog Bayerna, s kojim je u nedjelju osvojio Ligu prvaka, a u klubu iz Munchena se nalazi na posudbi iz talijanskog Intera.

PERIŠIĆ NAKON UTAKMICE PRIČAO GDJE ĆE NASTAVITI KARIJERU: ‘Ne smijem vam ni reći što želim, a samo mi je zbog jedne stvari žao’

Njegova posudba istječe krajem ovog mjeseca, kad bi se trebao vratiti u Inter. Bayern nije iskoristio priliku da ga kupi za 20 milijuna eura i njegova budućnost je neizvjesna.

Tridesetjednogodišnji Perišić je u posljednjim utakmicama Lige prvaka bio član udarne postave Bayerna i pisalo se kako bi ga i Inter i Bayern voljeli imati u svojim redovima sljedeće sezone.

No, čini se kako Perišić sljedeće sezone više neće nositi dres bavarskog giganta.

To je zaključio njemački Kicker koji je objavio kako Bayern ne želi platiti 20 milijuna eura za Perišića, koliko traži Inter, te da u klubu razmišljaju nekom mlađem igraču koji bi bio rješenje za tu poziciju.

Bayern are unwilling to pay Inter's asking price of €20m for Ivan Perišić. The club is considering a younger candidate as alternative for the position [Kicker] pic.twitter.com/rvlVe7kdGl

