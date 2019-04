PERIŠIĆ ZAPRIJETIO MANDŽUKUĆU I DRUŠTVU: Talijani pišu da se ostvaruje Mourinhov san i da Hrvat dobiva idealnog partnera

Idućeg vikenda na rasporedu je Derby d’Italia

Iako su nogometaši Juventusa osigurali osmi uzastopni naslov prvaka sigurno se neće opustiti narednog vikenda kada će odmjeriti snage s Interom. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić trebao bi predvoditi Nerazzurre u utakmici koja im je bitna u borbi za pozicije koje vode u Ligu prvaka.

“Mi smo Inter i moramo pokušati pobijediti u svim preostalim utakmicama jer smo dovoljno snažni. Možemo pobijediti svakoga. Sada razmišljamo samo o Juventusu. Želimo završiti treći i važno je da se plasiramo u Ligu prvaka”, kazao je Vatreni za Interovu klupsku televiziju.

“Znamo koliko je jak Juventus. Osam puta su uzastopno osvojili naslov prvaka. Ovdje će ići po pobjedu tako da moramo igrati bolje od njih. Tijekom tjedna dobro ćemo se pripremiti za susret. Imamo sve što nam je potrebno za pobjedu. Jedina stvar koju trebamo popraviti je završnica. Stvaramo puno prilika, ali ih često ne iskoristimo”, kazao je strijelac u posljednjoj Interovoj pobjedi nad Juveom u rujnu 2016. kada je bilo 2-1.

Belgijac umjesto Icardija

U međuvremenu, Tottomercatoweb plasirao je informaciju da je napadač Manchester Uniteda Romelu Lukaku prvi na listi Interovih želja igrača koji bi trebali zamijeniti Maura Icardija ovog ljeta.

Poznato je da je Jose Mourinho silno želio odvesti Peršuića na Old Trafford kako bi ga upario s Lukakuom. Portugalc je u Perišiću vidio idealnog partnera za moćnog Belgijca. Preciznim ubačajima trebao je biti taj koji će omogućiti Lukakuu da zabija kao na pokretnoj traci. Iako se to nije dogodili na Old Traffrordu, dvojac bi sada zajedno mogao zaigrati na San Siru.

Prema informacijama s Otoka engleski velikan rado bi se riješio napadača.