Kako stvari stoje više ne mora brinuti oko budućnosti

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić stigao je prošlog ljeta u Bayern na poziv Nike Kovača. Njemački velikan potpisao je s Interom ugovor o jednogodišnjoj posudbi uz mogućnost otkupa za 20 milijuna eura.

Nakon smjene hrvatskog stručnjaka i bivšeg izbornika ništa nije dalo naslutiti da će Bayern otkupiti Perišića. Dio navijača i medija od samog su početka njegov dolazak u München dočekali na nož, a Vareni je novi udarac doživio nakon što se početkom godine ozlijedio.

Međutim, imao je dovoljno vremena da pokaže što može. U 22 nastupa u svim natjecanjima zabio je pet golova i namjestio još osam i tako pridobio veliki dio onih što su ga kritizirali na svoju stranu. A što je najvažnije pridobio je trenera Hansija Flicka. Nijemac je zadovoljan Vatrenim i činjenicom može pokriti i lijevu i desni stranu te je momčadski igrač.

Upravo je Flick jedan od najzaslužnijih što ga Bayern želi zadržati. To je objavio i Sport Bild, ali uz jednu napomenu. Naime, klubovi su lani dogovorili odštetu u visini od 20 milijuna eura, ali Bayern je sada želi sniziti na 15. S obzirom na to da Antonio Conte ne računa na Perišića vrlo je izgledno da će Nerazzurri pristati na to. Pogotovo zbog današnjih okolnosti u svijetu na koje niti nogomet nije imun pa prolazi kroz ogromnu krizu.