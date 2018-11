PERIŠIĆ PRIZNAO DA JE BIO NA KORAK DO UNITEDA: ‘U Interu sam ostao iz jednog jedinog razloga’

Vatrenom je, međutim, i dalje san zaigrati u Premier ligi.

Hrvatski nogometaš Ivan Perišić bio je u ljeto 2017. na meti Josea Mourinha. Inzistirao je Portugalac od vodstva kluba da mu dovedu Hrvata, ali do transfera nije došlo. O tome je za Four For Two sada progovorio i sam igrač.

“Istina je da sam imao na stolu ponudu Manchester Uniteda i da sam bio blizu odlaska iz Intera. Međutim, odlučio sam ostati, i kao što sam rekao, Spallettijeva ustrajnost u tome da ostanem odigrala je veliku ulogu. U nogometu su mali detalji u takvim situacijama presudni”, kazao je Perišić.

Ostvarenje sna

Inter je, inače, ovog tjedna gostovao kod Tottenhama, a uoči utakmice Vatreni je govorio o želji da prije završetka karijere igra u Engleskoj.

“Već sam ranije rekao da bi to bilo ostvarenje sna i da je u nogometu sve moguće, ali sad sam u potpunosti koncentriran na Inter”, poručio je krilni napadač.

Talijanski Calciomeraco objavio je pak prošlog utorka da je vrlo moguće da Vatreni igra zadnju sezonu na San Siru kao i to da u Interu razmišljaju o njegovoj prodaji.

Navodno bi ponuda od 34 milijuna eura bila dovoljna da uvjeri Talijane u taj scenarij. Hrvat je poslije Svjetskog prvenstva ušao u novu sezonu dosta lošije nego prethodnu pa je dao samo dva gola u prvih 17 nastupa. Svjesni su toga i u Interu te su stoga i omekšali stav o njegovoj prodaji.