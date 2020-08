Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ovu sezonu igra za njemački Bayern iz Munchena, u kojemu je na posudbi iz talijanskog Intera.

Iako se već neko vrijeme nagađa kako Bayern neće otkupiti ugovor hrvatskog reprezentativca, čini se da bi ipak moglo doći do preokreta. Talijanski Sky ranije je ovog tjedna objavio da Bavarci još nisu odbacili mogućnost trajnog otkupa ugovora, ali i da postoje financijske poteškoće.

U srijedu je dobro obaviješteni Sport Bild objavio da je situacija s Perišićem sljedeća – trener Bayerna Hansi Flick ga želi zadržati u klubu kao četvrtu opciju na krilnim pozicijama i Vatreni također želi ostati u Munchenu. Sada se Bavarci moraju s Interom dogovoriti oko odštete, a problem pedstavlja i njegova velika plaća.

Bayern, Perišić i Inter trebali bi riješiti cijelu tu stiuaciju nakon što Bavarci završe s nastupom u Ligi prvaka, gdje ih u srijedu očekuje polufinalna utakmica s Lyonom.

