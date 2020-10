PERIŠIĆ OPET NA RADARU ENGLESKOG VELIKANA: Propao im posao iz snova pa se okrenuli Vatrenom

Vratio sam se u Inter i sretan sam što sam opet ovdje. Imam ugovor koji vrijedi još dvije godine i nadam se da možemo ostvariti velike rezultate zajedno u sljedeće dvije sezone.

Izjavio je to hrvatski nogometaš Ivan Perišić prije desetak dana. Međutm, i dalje je pitanje hoći li ostati u Interu. Do kraja prijelaznog roka ostalo je još pet dana, a Vatreni je navodno na radaru engleskog velikana Manchester Uniteda.

Crveni vragovi cijelo ljeto love potpis Jadona Sancha, međutim Borussija Dortmund ne odustaje od 120 milijuna eura odštete pa se Englezi okreću drugim metama. Daily Mail tvrdi da je među njima i Perišić. Klub je, kao što je poznato, bio zainteresiran za njega dok je Jose Mourinho bio na klupi, ali nisu željeli iplaiit za njega 50 milijuna eura, koliko je Inter svojedobno tražio. Sada se pak spominje mogućnost jednogodišnje posudbe.

📝 — Manchester United are unwilling to pay more than €100m for Sancho and are looking at alternatives such as Douglas Costa and Ivan Perisic. Discussions have been held with Watford over Ismaïla Sarr but United have been put off by his £40m price tag #mufc #mujournal

