Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (31) ponovno se našao na radaru Manchester Uniteda, koji je za njega bio zainteresiran i dok je klub vodio Jose Mourinho, objavio je među ostalim i Manchester Evening News.

United se ovog ljeta jako trudio da iz Borussije Dortmund dovede krilnog napadača Jadona Sancha, ali njemački klub traži 120 milijuna eura odštete i nema namjeru popustiti. Zbog toga su se okrenuli Ivan Perišiću, kojem je istekla jednogodišnja posudba u Bayernu u kojem je u 38 nastupa zabio osam golova i još deset puta asistirao, te je osvojio trostruku krunu, Ligu prvaka, te njemačko prvenstvo i kup.

Man United have a win-win transfer ploy with Perisic and Smalling https://t.co/dVc2XpZg1g pic.twitter.com/Rc4I9X63gh

— Soccer Talk ⚽️ (@soccetalk) September 17, 2020