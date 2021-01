Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (31) ove sezone ima značajnu minutažu u momčadi talinaskog Intera, u koji se vratio nakon što je prošlu sezonu proveo u njemakom Bayernu s kojim je osvojio Ligu prvaka.

TALIJANI PROSULI DRVLJE I KAMENJE PO PERIŠIĆU NAKON REMIJA S ROMOM: ‘Upravo je on najveće razočaranje’

Vatreni se ove sezone uspijeva se uklopiti u sistem trernera Nerazzurra Antonija Contea, iako kod njega ima solidnu minutažu pa je talijanski portal Calciomercato objavio tekst s naslovom “Inter: Perišić je paradoks, za Contea je neprikladan, ali skoro uvijek igra” u kojemu se bavi njegovom čudnom situacijom.

Calciomwercato piše da je Perišić nogometaš koji se ne uklapa u Conteov sastav i njegovu omiljenu formaciju 3-5-2.

“Perišić se vratio u Inter nakon neočekivanog raspleta u Bayernu i ušao u rotaciju momčadi kod Contea.”, počinje Calciomercato pa objašnjava kako Hrvat ne odgovara Conteu.

“Taj isti trener koji ga je prije samo godinu i pol proglasio nepodobnim za njegovu ideju nogometa nakon predsezone, nije mu bio dovovljno konzistentan za peti izbor u veznom redu i neučinkovit za čak drugog napadača, pa ga je bio prisiljen posuditi. Ekonomska kriza koju je generirao Covid samo je ojačala je Bayernovu odluku da ne kupi Perišića za 20 milijuna eura, a taj bi novac bio od velike koristi Interu i to bi omogućio bi kupovinu ljevog krila prikladnijeg Conteovom stilu”, stoji u tekstu na Calciomercatu.

Ivan Perisic reportedly struggles to convince #Inter coach Antonio Conte and could be on his way out the door in January. https://t.co/KOshKmRfCH#SerieA #FCIM pic.twitter.com/ZZkkIYy4xM

— footballitalia (@footballitalia) December 14, 2020