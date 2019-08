PERIŠIĆ IZAZVAO SVAĐU U BAYERNU: Kovač dobio neočekivanu podršku, Hrvat postao Bavarcima prioritet

Ozljeda glavne mete natjerala ih je da se okrenu zvijezdi Intera

Nakon što se ozlijedio Leroy Sane, prva meta Bayerna ovog ljeta, što je dovelo njegov transfer pod znak upitnika jer će biti izvan pogona, Bavarci su krenuli u potragu za njegovom alternativom.

Pronašli su je u hrvatskom reprezentativcu Ivanu Perišiću. Prema informacijama koje dolaze iz Italije i Njemačke pregovori su u tijeku. Problem predstavlja što ga Bayern želi dovesti na posudbu s opcijom otkupa, dok Vatreni nije za posudbu, već bi transfer odmah.

Rummenigge stao iza bivšeg izbornika

Florian Plettenberg s njemačkog Sport1 otkrio je pak da je zbog Perišića došlo do neslaganja u klubu. Karl-Heinz Rummenigge istaknuo je da im je on prioritet, dok se Salihamidžić usprotivio prijedlogu Nike Kovača, a niti predsjednik Uli Hoeness nije uvjeren da je on pravo rješenje. Međutim, nakon ozljede Sanea, Rummenigge je poručio da je nužno ispuniti ovaj Kovačev zahtjev, čime je na iznenađenje mnogih, stao na stranu bivšeg izbornika.

Isti novinar javlja da je do kontakta između dviju strana došlo preko super agenta Giovannija Branchinija. On se smatra jednim od najvažnijih Bayernovih pregovarača i navodno je kontaktirao Perišićeva menadžera Nenada Jestrovića.

Njemački novinar za kraj napominje kako Perišić želi prijeći u Bayern iako je svjestan da im je bio rezervna opcija.