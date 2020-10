PERIŠIĆ I BROZOVIĆ S INTEROM OSVOJILI BOD PROTIV BORUSSIJE: City uvjerljivo stigao do pobjede na otvaranju LP

Talijanski viceprva Inter odigrao je 2:2 s njemačkom Borussijom Moenchengladbach u prvom kolu Lige prvaka, a sva četiri gola pala su u nastavku.

LUDA NOĆ U LIGI PRVAKA: Branitelji naslova demolirali Atletico i pokazali moć; Atalanta samljela Midtjylland

Talijani su poveli u 49. minuti golom Romela Lukakua, izjednačio je Bensebaini u 63. minuti iz kaznenog udarca, a vodstvo gostima donio je Hofmann u 84. minuti. Ipak, u posljednjim trenucima susreta Lukaku je svojim drugim golom izborio remi. Ivan Perišić je igrao do 79. minute za Inter, dok je Marcelo Brozović ušao u igru u 80. minuti.

⏹️ | FULL-TIME@RomeluLukaku9's late leveller means it finishes all square at San Siro ⚖️#InterBorussia 2⃣-2⃣#UCL #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/7G2rGJKX5T

— Inter (@Inter_en) October 21, 2020