PERIŠIĆ DEFINITIVNO NEĆE OSTATI U BAYERNU, A NE ŽELE GA NITI U INTERU: No, mogao bi ostvariti transfer iz snova

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić ovu sezonu je proveo u njemačkom prvaku Bayernu na posudbi iz talijanskog Intera. No, on neće ostati u Munchenu.

KRAJ KOJEM SE NITKO NIJE NADAO: Bayern konačno odlučio što će s Perišićem, a mnogima se odluka neće svidjeti

Posljednjih tjedana je postalo jasno da Bavarci neće otkupiti njegov ugovor od Nerazzurra, a sada je njemački FussballTransfers objavio kako Perišić nema budućnost niti u svojem Interu.

TALIJANI PLASIRALI SENZACIJU: Mandžukić i Perišić postaju suigrači, idu u klub hrvatskog stručnjaka?

Prema tom izvoru, u Interu rade na otkupu ugovora Alexisa Sancheza, nogometaša koji za njih igra na posudbi iz Manchester Uniteda, i mogli bi u taj posao uključiti i Perišića.

Ivan Perišić has no future at Bayern & is expected to return to Inter in August. However, the Croatian will not stay at Inter either. The Italian club is working on a swap deal with Manchester United for Alexis Sánchez. Tottenham are also interested in Perišić [@FT_Redaktion] pic.twitter.com/DXp4IZPiY0

