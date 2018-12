PEREZ SIPAO HVALOSPJEVE NA RAČUN LUKE MODIRĆA: Ono što je rekao o Hrvatu dobro će zapamtiti cijeli Madrid

Hrvatski nogometaš u šest je godina kupio srca svih u španjolskoj prijestolnici.

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez u utorak je na klupskom božićnom domjenku na Santiago Bernabeu održao govor na kojem je posebno pohvalio hrvatskog reprezentativca Luku Modrića.

Vatreni je prošlog tjedna osvojio Zlatnu loptu te je ona tako već treću godinu zaredom u vlasništvu jednog od igrača Kraljevskog kluba. Prije njega dva puta u nizu slavio je sada već bivši igrač Madrida Cristiano Ronaldo.

Upisali se u legendu

“Već smo usredotočeni na osvajanje Svjetskog klupskog prvenstva. Ova skupina igrača već je dio klupske povijesti te su legende Madrida. Među njima je i Luka Modrić, dobitnik Zlatne lopte i nagrade The Best. On predstavlja talent i vrijednosti Madrida”, kazao je Perez u svom obraćanju.

Modrić je u šest godina u Relau osvojio sve što je mogao, a posebna nagrada je stigla u vidu niza individualnih priznanja za predstave u prošloj sezoni, za koju sam kaže da je najbolja u njegovoj karijeri.

Veznjak je, inače, ugovorno vezan s Realom do ljeta 2020., a trenutačno je u fazi pregovora oko njegova produljenja i lako bi tamo mogao okončati veličanstvenu karijeru.