Hrvatski reprezentativac zbog ozljede je propustio sinoćnju utakmicu

U susretu 31. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio Cadiz sa 3-0 izjednačivši se, barem privremeno, na vrhu ljestvice s gradskim suparnikom Atleticom.

“Kraljevski klub” je sav posao na stadionu Ramon de Carranza obavio u posljednjih 15 minuta prvog dijela postigavši sva tri gola. Dva je zabio Karim Benzema (30-11m, 40), a jednog Alvaro Odriozola (33). Luka Modrić je propustio utakmicu zbog ozljede leđa.

Nakon utakmice trener Zinedine zidane govorio je o hrvatskom reprezentativcu.

“Ima manjih problema s leđima. Vidjet ćemo kako će biti sutra i nadam se da već od sutra može s nama trenirati”, kazao je Zidane.

A u kasnonoćnom intervjuu predsjednik Florentino Perez otkrio je kakva je situacije s Modrićevim ugovorom.

“S Modrićem smo već dogovorili produljenje ugovora, to nije ista situacija kao s Ramosom. Volim ga kao sina. On razumije situaciju”, poručio je Prerez tijeokm intervjua za Cadena SER i tako potvrdio on o čemu se tjednima nagađa, a to je da će Modrić ostati još najmanje i iduće godine u Madridu.

