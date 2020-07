Dan nakon velike pobjede na Maksimiru došlo je do novog potresa na Poljudu

Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Uprave HNK Hajduk. To je moja moralna obveza jer nismo uspjeli ostvariti obećani rezultatski cilj u ovoj sezoni, a to je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Poručio je to u ponedjeljak Marin Brbić i time pomalo iznenadio javnost.

“Klub neću napustiti odmah već kada se steknu uvjeti za to, jer iz odgovornosti prema Hajduku ne smijem i ne želim dopustiti da bude obezglavljen, imajući u vidu važnost održavanja stabilnosti poslovanja i funkcioniranja Kluba”, dodao je.

Pitanje koje se sada postavlja je hoće li Brbić stvarno napustiti funkciju na koju je dao ostavku. U utorak se o tome oglasio Nadzorni odbor HNK Hajduka, koji će o tome i odlučivati. A evo kad….

“Nadzorni odbor HNK Hajduk će o ostavci predsjednika Uprave Marina Brbića raspraviti i odlučiti na fizičkoj sjednici u Splitu koja će se održati u petak 17. srpnja 2020. godine”, javnost je putem Hajdukovog portala izvijestio predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović.