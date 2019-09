PEP SE NAKLONIO HRVATIMA I ČITAVOJ EX-YU: Iz svog vremena izvukao dva imena koja su ga posebno impresionirala

Guardiola je govorio o snazi sporta na ovim prostorima

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola održao je konferenciju za novinare uoči utakmice s Dinamo u Ligi prvaka.

“Dinamo je protiv Atalante prvi put igrao s petoricom u obrani, a zabio je četiri gola. Riječ je o strašno agresivnoj momčadi, osobito u sredini terena, a jako su dobri u kontranapadima. Bilo je to upozorenje. Dinamo je pobijedio momčad koja je prošle sezone bila treća u Serie A, a i sad je treća tako da je mojim igračima to dovoljno upozorenje. Oni još ništa ne znaju o Dinamu, tek ćemo ih danas gledati prvi put. Pripremit ćemo se”, rekao je Guardiola pa se na pitanje hrvatskog novinara osvrnuo na Danija Olma.

Divi se veznjaku

“Bio je u Barcinoj akademiji. Bio je strašno hrabar potez otići iz Španjolske u Hrvatsku, ali ja mu na tome čestitam. To je bila hrabra odluka. To nije uobičajeno za Španjolce. Mislim da on može biti još bolji i drago mi je zbog njega”, rekao je Guardiola.

Koliko cijeni hrvatske nogometaše općenito, možda i iz svog vremena, bilo je iduće pitanje hrvatskog novinara.

“Ne samo u Hrvatskoj, u cijeloj bivšoj Jugoslaviji svi su sportovi na visokom nivou – košarka, rukomet, nogomet. Oni su sjajni natjecatelji, agresivni su, bore se kao braća na terenu. Sadašnja generacija Mandžukića, Rakitića i Modrića je sjajna, ali bila je i ona Šukerova 98. godine. Hrvati su prirodno talentirani , kao i svi s područja bivše Jugoslavije. Davor Šuker i Mijatović su me impresionirali između mnogih”, poručio je Pep.

