PEP NAKON POBJEDE CITYJA ODGOVORIO NA PITANJE HOĆE LI SE VRATITI U BARCU: Katalonac izjavom iznenadio mnoge

Nogometaši Manchester Cityja u subotu su u 7. kolu Premier lige u gostima dobili Sheffield United s 1-0, pa su se vodećem trojcu (Everton, Liverpool i Wolverhampton) primakli na dva boda zaostatka.

Pobjednički gol u 28. minuti zabio je desni branič Kyle Walker preciznim udarcem po zemlji s 20 metara.

Guardiola: "My period as a manager in Barcleona is over."

— Kieran Canning (@KieranCanning) October 31, 2020