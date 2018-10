PEP NAJAVIO EL CLASICO: Guardiola pojasnio zašto je Ronaldov odlazak ogroman gubitak za Real

Barcelona je trenutno vodeća momčad lige, dok je Real sedmi.

U nedjelju u 16.15 Barcelona je na Camp Nou domaćin Real Madridu u prvom El Clasicu sezone. Uoči najvećeg svjetskog derbija bivši igrač i trener katalonskog diva Joseph Guardiola osvrnuo se na taj susret, ali i na lošu formu Real Madrida.

“Dobro su otvorili sezonu, ali pali su u formi u posljednje vrijeme. Ipak, mislim da će se na kraju boriti za vrh. Španjolska može biti sretna što je u prošlom desetljeću uživala u predstavama Ronalda i Messija i to je pomoglo rastu španjolskog nogometa”, rekao je Pep i nastavio.

Nema favorita

“Ti derbiji su posebni i nema favorita. U svakom slučaju Barcelona igra doma i to uvijek nosi težinu. S Ronaldom ili bez njega Real je vrhunska momčad, ali izgubili su puno, 50 ili 60 golova. On je nevjerojatan nogometaš, ne samo zbog golova nego i asistencija u važnim trenucima. On je nezamjenjiv”, poručio je Guardiola.

Uoči El Clasica Barcelona drži vrh ljestvice s 18 bodova, dok je Real Madrid sedmi s 14 bodova.