Legendarni brazilski nogometaš Pele, napisao je emotivno pismo pokojnom Diegu Armandu Maradoni točno tjedan dana nakon njegove smrti.

“Danas je točno sedam dana otkako si nas napustio. Puno ljudi voljelo nas je uspoređivati tijekom njihovih života. Ti si genije koji je opčinio svijet. Čarobnjak s loptom u nogama. Istinska legenda. Ali iznad svega, za mene ćeš uvijek biti moj veliki prijatelj. Danas, znam da bi svijet bio puno bolji da smo se manje uspoređivali i više divili jedan drugome. Zbog toga ti želim reći da si neusporediv”, stoji među ostalom u Peleovom pismu.

“Tvoj put obilježila je iskrenost. Na svoj jedinstven način naučio si nas da se moramo voljeti i to puno češće govoriti. Tvoj brzi odlazak nije mi dopustio da ti to kažem, tako da ću to samo napisati: Volim te, Diego. Moj veliki prijatelju, hvala ti na našem putovanju. Jednog dana, u raju, igrat ćemo zajedno u istom timu. I bit će to prvi put da slavljenički dižem šaku u zrak na terenu bez da sam zabio gol. Učinit ću to da te konačno ponovno zagrlim”, završio je.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena pokopan je prošlog tjedna u krugu obitelji i najbližih prijatelja na groblju Bellavista u Buenos Airesu.

Iako se zbog epidemioloških mjera žitelji Buenos Airesa zamoljeni da ostanu kod kuće, na pogrebnoj procesiji od palače Rosada do groblja priključilo se tisuće automobila i motocikala s argentinskim zastavama. Mnogi su dodirivali automobil s lijesom dok je stajao na semaforima, a većina je bacala cvijeće, šalove, zastave i dresove.

Lijesom s Maradoninim tijelom bio je izložen u predsjedničkoj palači, ispred koje se stvorio kilometarski red koji se pružao kroz 20 gradskih blokova. Zbog izgreda i tučnjava morala je intervenirati i policija, dok se na posljednjem ispraćaju na groblju okupilo 20-tak osoba.

Maradona je preminuo prošle srijede zbog plućnog edema, a u Argentini je proglašena trodnevna žalost.

