Izbornik svjetskih nogometnih prvaka Francuza Didier Deschamps u četvrtak je objavio popis igrača na koje računa za utakmice Lige nacija u rujnu protiv Švedske u Stockholmu 5. rujna i Hrvatske u Saint-Denisu 8. rujna.

S Deschampsova popisa u posljednji je trenutak otpao veznjak Manchester Uniteda Paul Pogba zbog zaraze koronavirusom.

“Nažalost, jutros smo saznali kako je Pogbin test pozitivan na COVID-19”, izjavio je Deschamps.

Francuski je izbornik za rujansku akciju pozvao i trojicu igrača koji nikada dosada nisu bili u sastavu reprezentacije, napadača Lyona Houssema Aouara, braniča RB Leipziga Dayota Upamecana i tek 17-godišnjeg veznjaka Rennesa Eduarda Camavingu.

