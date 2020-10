Nakon prvog poluvremena Atalanta je već imala prednost od 4:1

Talijanski nogometni prvoligaš Atalanta pobijedio je Cargliari s uvjerljivih 5:2 u 3. kolu Serije A, a hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić postigao je treći pogodak za pobjedničku momčadi i asistirao za peti gol.

Atalanta je na svojem terenu povela već u sedmoj minuti golom Luisa Muriela, a taj je rezultat stajao na semaforu do 24. minute kada Diego Godin izjednačuje na 1:1.

Mirna realizacija

Ekipa iz Bergama vratila se u vodstvo u 29. minuti, kada je pogodio Alejandro Gómez, a u 37. Pašalić rutinski pogađa s pet metara za 3:1.

Pašalićev pogodak pogledajte OVDJE.

🦸🏼‍♂️ Altra grande azione nerazzurra! #Pašalić insacca il cross basso di #Gosens per il 3-1!!

🦸🏼‍♂️ Another great team move! Pašalić scores a Gosens low cross to make it 3-1!!#AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/CfMNRnr5UP — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 4, 2020

Do kraja poluvremena Atalanta je još povisila na 4:1, a taj je pogodak postigao Duván Zapata.

Početkom drugog dijela Cagliari je preko Joaa Pedra smanjio na 4:2, a u samoj završnici Atalanta je zabila i peti pogodak. Strijelac za konačnih 5:2 bio je Sam Lammers, a lijepo mu je asistirao Pašalić.

Taj gol i Pašalićevu asistenciju možete vidjeti OVDJE.

Atalanta's results so far this season: 5-2 win vs. Cagliari

4-1 win vs. Lazio

4-2 win vs. Torino Still Italy's great entertainers 👏 pic.twitter.com/3iztF2ix6X — ESPN FC (@ESPNFC) October 4, 2020

Nakon ove pobjede Atalanta je s devet bodova preuzela čelo ljestvice Serije A.