PAŠALIĆ STIGAO DO USPJEHA KARIJERE PA POSLAO PORUKU PSG-U I KONKURENCIJI: ‘Zabili smo više od 90 golova i pokazali što možemo’

Nogometaši Atalante slavili su 33. kolu talijanske Serie A kod kuće protiv Brescie sa 6-2, a tri je gola zabio hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

PAŠALIĆ ZABIO HAT-TRICK, A ON GOVORIO O JEDNOM DRUGOM HRVATU: ‘Nitko nije podcijenjen kao on, a ono što radi je impresivno’

Vatreni je postigao prvi gol na utakmici već u 2. minuti, a u 56. minuti je zabio i po drugi puta na dodavanje Malinovskog. Samo dvije minute kasnije Pašalić dolazi do “hat-tricka” i ukupno devet golova za momčad iz Bergama ove sezone.

🦸🏼‍♂️ 𝘋𝘌𝘙𝘉𝘠 𝘏𝘌𝘙𝘖 ✈️

Prima tripletta in nerazzurro per SuperMario! 🔥

Mario #Pašalić scores his first ⚫️🔵 hat-trick! 😍

⠀#AtalantaBrescia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/NPjsoHEzID

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 14, 2020