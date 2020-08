Vatreni je nakon ispadanja Atalante iz Lige prvaka stigao u Hrvatsku na odmor

Hrvatski nogometnim reprezentativac Mario Pašalić gostovao je u desetom izdanju Hajdukovog podcasta. Progovorio je o tajnama Atalantinih sjajnih rezultata, a očekivano glavna tema bio je splitksi velikan.

“Naravno da sam vrlo zadovoljan nakon ovakve sezone u Atalanti. S reprezentacijom bih želio ići na velika natjecanja, biti važan dio ekipe te nešto rezultatski napraviti. Što se klupskog dijela karijere tiče, želim se i dalje razvijati, biti na vrhunskom nivou i osvojiti jednog dana titulu s Hajdukom. To mi je veliki san, dignuti trofej za svoj klub, u svojem gradu, za klub za kojeg živiš, kojeg voliš. Eto to mi je san”, kazao je pa se prisjetio jednog od najdražih trenutaka u dresu Hajduka kada je zabio protiv Dinama.

Nešto posebno

“I sad se naježim kad to spomenete. Tako se odvilo, došao mi je instinktivno taj udarac petom. Kad je ušla, osjećao sam se kao da sam osvojio cijeli svijet. Gol na punom Poljudu pred 35.000 gledatelja je nešto posebno. Poslije toga je bila fešta u Kaštel Gomilici, dočekalo me 200 ljudi, nezaboravna noć. Ali morao sam ići ranije leći jer smo imali trening odmah sljedeće jutro. Dobili smo 2:0. Mogu potvrditi i danas da su mi to dva najdraža gola u karijeri”, poručio je.