PAŠALIĆ SE POŽALIO TALIJANIMA NA DALIĆA: ‘Lagao bih kad bih rekao da me to nije boljelo, mogao mi je barem nešto reći’

Veznjak ove sezone igra na posudbi u Atalanti.

Hrvatski nogometaš Mario Pašalić dao je veliki intervjuu Gazzetti dello Sport. U njemu je progovorio o svojim planovima te je otkrio zašto mu je propao ostanak u Milanu za kojeg je nastupao u sezoni 2016.-2017. da bi potom lani igrao za Spartak prije nego što je ljetos stigao u Atalantu.

“Odlučio sam ostati u Milanu nakon što smo osvojili Kup. To mi je jedini trofej uz Hrvatski kup. Međutim, klub je promijenio vlasnike pa se i moja sudbina isto tako promijenila. Hodao sam u to vrijeme hodnicima stadiona i kampom i mislio ‘šteta, ovo je mogao biti pravi klub za mene, barem za još jednu veliku sezonu’. Igrao sam za previše klubova, i naravno da je teško kad si uvijek na posudbama”, ispričao se Pašalić.

Još se traži

“Volio bih pronaći kub u kojem bih mogao ostati dvije ili tri sezone. Tako bih mogao najbolje mogao spoznati koje su moje mogućnosti. Ako se to ne dogodi u Chelseaju, nadam se da će u Atalanti”, rekao je veznjak.

Otkrio je potom i što je naučio igrajući za Milan.

“Tamo sam shvatio što znači pritisak igranja na velikom stadionu, a u klubu su me naučili kako biti bolja osoba i igrač”, rekao je. U nedjelju će u dresu Atalante upravo zaigrati protiv Milana.

“Žao mi je Rossonera, ali ova utakmica nam je prevažna. U nogometu nema zahvalnosti, a to znam bolje od većine”, izjavio je pa je ispričao kako se osjećao nakon što ga izbornik Zlatko Dalić nije poveo u Rusijiu.

Propustio SP

“Lagao bih kada ne bih rekao da me to nije boljelo. Izbornik je donio odluku i na kraju je bio u pravu, ali mogao mi je barem pojasniti razloge zbog kojih me izostavio”, rekao je.

Prije nego što je Chelsea opet poslao Pašalića na posudbu došlo je od promjena na klupi. Maurizio Sarri zamijenio je Antonija Contea.

“Nije mi žao što sam otišao jer što bih imao od toga da sjedim na klupi? Trenutno ne pripadam Chelseaju niti bilo kojem drugom vrhunskom klubu jer još uvijek trebam shvatiti jesam li dovoljno dobar. A to ne mogu ako ne igram redovno dvije ili tri godine. Možda se vratim u Chelsea, a možda se pokaže da je Atalanta veliki klub. Kako god, ne želim donijeti pogrešnu odluku”, završio je.