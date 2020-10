Momčad talijanske Atalante u drugom kolu Lige prvaka na gostovanju u Amsterdamu kod Ajaxa odigrala je 2:2 i osvojila vrijedan bod.

Nizozemci su nakon prvog poluvremena imali vodstvo od 2:0, no talijanska ekipa se u nastavku vratila u igru i uspjela izjednačiti.

Oba pogotka postigao je Duvan Zapata, a za drugi mu je asistirao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji je osvojio puno prostora u suparničkoj polovici i potom idealno uposlio Zapatu koji nije pogriješio u realizaciji.

Navijači su na društvenim mrežama sipali hvalospjeve na Pašalićev račun.

“Pašalić je bolji od Havertza”.

“Ovo je bio ‘centralni veznjak’ Pašalić koji je pokrenuo kontranapad i asistirao Zapati. Zamparini (trener Atalante op.a.) je kralj”.

“Pašalić ima ‘oko’ za gol i igra jako učinkovito, igrač je koji može promijeniti tijek utakmice”.

