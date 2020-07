ATALANTA RAZBIJA BRESCIJU, PAŠALIĆ PONOVNO STRIJELAC: Vatreni je ovim golom poveo svoju momčad prema drugom mjestu na tablici

U 33. kolu talijanske Serije A Atalanta igra na svojem terenu protiv Brescije. Utakmica je počela u 21.45. Trenutni rezultat je 4:1 za Atalantu, a trenutno je u tijeku završnica prvog poluvremena.

Atalanta je povela već u drugoj minuti utakmice, a pogodak je postigao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji se nakon asistencije Malinowskyja neobranjivo pogodio udarcem s ruba kaznenog prostora.

Pogodak Vatrenog pogledajte OVDJE.

#AtalantaBrescia | 1-0 | 1’

⚽ GOOOOOOOOOOL MARIOOOOOO PAŠALIIIIIIIĆ!!!

Passiamo subito in vantaggio! | We immediately take the lead!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/gxjhmdeyHy

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 14, 2020