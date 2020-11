PARMA NA KRILIMA GERVINHA SRUŠILA GENOU: Badelj igrao do 81. minute za poraženu momčad, Pjaca ušao u igru u istoj minuti

U dvobojima 9. kola Serie A Parma je u gostima svladala Genou s 2-1, dok su Torino i Sampdoria odigrali 2-2.

Junak pobjede Parme u Genovi bio je Gervinho s golovima u 10. i 47. minuti, dok je strijelac za domaće bio Uzbekistanac Jeldor Šomurodov (50). Za Genou je Milan Badelj igrao do 81. minute, a Marko Pjaca je ušao u igru u istoj minuti.

