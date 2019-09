PAR SATI PRIJE UTAKMICE OGLASIO SE IVAN RAKITIĆ: Pogledajte što radi dok se Vatreni pripremaju za Slovačku

Nakon završetka transfer sage napokon je pronašao vremena za opuštanje

Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću, mi se sad moramo fokusirati na one koji su tu, niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija… Malo je nezgodno, nije situacija nimalo ugodna, ali moramo se s time pomiriti. Prijelazni je rok i igrači moraju rješavati svoje pitanje. Ali opet ponavljam, tko nije spreman, bolje da ne dolazi. Rekao je to ovog ponedjeljka Zlatko Dalić kada je upitan jeli veznjak odigrao posljednju utakmicu za Vatrene.

NEŠTO SE ČUDNO DOGAĐA S VATRENIMA: Dobro smo proučili izjave Dalića, Modrića, Lovrena i rezultat je zabrinjavajuć

Prorijedio aktivnosti

Njegovo drugo otkazivanje zaredom nakon što je u lipnju navodno zbog ozljede propustio i Wales. Zabrinulo je to mnoge fanove, ali i njegove suigrače jer se zna da je on uz Luku Modrića najvažniji igrač Dalićeve momčadi. Zvijezda Barcelone za sad se nije oglašavala vezano za ovo pitanje, a i u posljednje je vrijeme prorijedio aktivnosti na društvenim mrežama. Na dan utakmice između Hrvatske i Slovačke objavio je na Instagramu post. Nije on vezana ni za kakve nogometne aktivnosti, ali, evo, nakon što je doživio teške trenutke u zadnjim satima prijelaznog roka napokon se malo opustio.