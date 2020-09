PAOK ISPAO, ČOLAK I MIŠIĆ NEĆE IGRATI LIGU PRVAKA: Tamo idu Salzburg i dva debitanta

Nogometaši Salzburga, danskog Midtjyllanda i ruskog Krasnodara zadnji su sudionici grupne faze Lige prvaka nakon uzvratnih utakmica playoffa u srijedu.

U Solunu je Krasnodar slavio s 2-1, identičnim rezultatom kao i u prvoj utakmici u Rusiji, a Krasnodar će biti debitant u grupnoj fazi Lige prvaka. U vrlo nervoznoj utakmici s malo šansi Krasnodar se pokazao organiziranija i ekipa i povela u 73. minuti kada je ubačaj Smoljnikova branič PAOK-a Ioannis Michalidis nesretno ubacio u vlastitu mrežu. U 77. minuti Marokanac Omar El Kaddouri je glavom poravnao i donio šansu PAOKU, no nada je trajala samo minutu jer je nakon udarca Vilenhe u vratnicu na odbijenoj lopti najbrži bio Francuz Remy Cabella i pogodio za 2-1 Krasnodar. Mirko Antonio Čolak je za PAOk igrao od 65. minute, dok je Josip Mišić ozlijeđen izvan sastava.

U Salzburgu je domaćin s 3-1 nadigrao izraelski Maccabi i potvrdio prolaz s pobjedom 2-1 iz Tel Aviva, te osigurao grupnu fazu Ligu prvaka nakon čak 26 godina. Poveli su Austrijanci golom Zambijca Patsona Dake u 16. minuti, da bi u 30. minuti Maccabi izjednačio preko Edena Karzaeva udarcem s 25 metara. Ključni trenutak utakmice zbio se u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Baltaksa napravio prekršaj nad Koitom, a Mađar Dominik Szoboszlai iz kaznenog udarca donio novo vodstvo Salzburgu, da bi zbog protesta bio isključen trener Izraelaca Donis. U 68. minuti Daka je svojim drugim golom potvrdio prolaz.

Congratulations to @FCKrasnodar, @fcmidtjylland and @RedBullSalzburg, who tonight booked their place in the #UCL Group Stage for 2020/21! 👏👏👏 pic.twitter.com/r54O3kuI43

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2020