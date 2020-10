Ciparska Omonia u četvrtak je na svojem terenu izgubila od nizozemskog PSV-a (1:2) u drugom kolu Europske lige, a tu utakmicu obilježio je potez igrača domaće ekipe Jordija Gomeza koji je postigao pogodak s čak 56 metara udaljenosti.

SENZACIJA NAD SENZACIJAMA U DINAMOVOJ SKUPINI: Autsajder razbio ugledni Feyenoord. ‘Modri’ pazite se ove ekipe

Gomez je postigao vodeći pogodak za Omoniju u 29. minuti, nakon što je brzo izveo jedan slobodan udarac u vlastitoj polovici i s ogromne udaljenosti lobao protivničkog golmana

Pogodak možete pogledati OVDJE.

56 – The goal scored by Jordi Gómez for Omonia Nicosia against PSV was from a distance of 56 metres, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League, beating last week's record by Kemar Roofe (@RangersFC) Madness. pic.twitter.com/ga04xOn3qT

— OptaJohan (@OptaJohan) October 29, 2020